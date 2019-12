JAKARTA - Trio ponsel terbaru Samsung, Galaxy S11e, Galaxy S11, Galaxy S11 Pro dikabarkan akan menyematkan kamera telefoto 48MP. Hal tersebut diungkapkan oleh pembocor ponsel @IceUniverse di akun Twitter resmi miliknya.

Apabila hal tersebut benar, menurutnya kamera telefoto trio Galaxy S11 akan menjadi yang terbesar di pasaran.

"Samsung akan memimpin lensa telefoto dengan piksel tinggi, dan kamera telefoto S11e, S11, dan S11+ tidak akan kurang dari 48MP," tulis IceUniverse di akun Twitter miliknya.

Samsung will lead the high-pixel telephoto lens, and the telephoto cameras of the S11e, S11, and S11 + are not less than 48MP.