JAKARTA - Game Call of Duty: Modern Warfare telah menyediakan banyak konten baru untuk Season One. Lebih lanjut, game ini menghadirkan mode game baru untuk Gunfight bersama dengan mode Drop Zone for Multiplayer.

Dilansir Player, sebagai bagian dari selebrasi hari libur, Modern Warfare juga menawarkan pemain kesempatan untuk mendapatkan Double XP dan Double Tiers. Akan tetapi, tampaknya mode ini memiliki batas waktu hingga 27 Desember.

Dalam mode Gunfight, ini sebenarnya tersedia untuk peta bertema hari libur dari Winter Docks. Di sini, pemain dapat menikmati pertarungan bola salju klasik.

Ya, di Snowfight pemain harus menghilangkan lawan hanya menggunakan bola salju, bukan senjata.

Baca juga: 3 Judul Game yang Mungkin Rilis di PlayStation 5

(ahl)