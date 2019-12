JAKARTA - Galaxy Fold merupakan ponsel lipat yang dibuat oleh Samsung. Perangkat tersebut kabarnya akan memiliki penerus yang diharapkan menawarkan spesifikasi perangkat yang lebih baik.

Dilansir Androidpolice, Galaxy Fold 2 mungkin sedikit lebih kuat. Bocoran informasi terbaru mengungkapkan bahwa perangkat bisa menjadi ponsel lipat pertama dengan layar kaca.

Tidak hanya Galaxy Fold, Moto Razr terbaru dan ponsel FlexPai memiliki fitur lipat. Mereka memiliki kesamaan dari sisi layar plastik. Tampaknya belum ada dari produsen ponsel yang mengusung ponsel lipat dengan bahan kaca.

It can be confirmed that the Galaxy Fold2 leaked not long ago will use an ultra-thin glass cover for the first time in the world, replacing plastic materials. The screen looks flatter and has less wrinkles. In fact, this is the correct cover material for foldable phones. pic.twitter.com/BS73BCsA4N