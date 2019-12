JAKARTA - Call of Duty Mobile, game yang dirilis pada Oktober memiliki banyak penggemar di kalangan pencinta game FPS atau first person shooter. Dalam waktu yang singkat, game ini berhasil dinobatkan sebagai Game of The Year versi Google Play Store.

Melalui keterangan resmi kepada Okezone, Indoesports League Mobile turut menggelar turnamen game: Indoesports League Mobile X Game.ly Call of Duty Mobile Season 1. Masa pendaftaran yang dibuka cukup panjang, diharapkan dapat memberikan ruang untuk para gamers berpartisipasi dalam turnamen kali ini.

Berikut ini jadwal pertandingan Indoesports League Mobile X Game.ly Call of Duty Mobile Season 1. Open Registration dibuka mulai 30 Desember 2019 – 13 Januari 2020, Technical Meeting pada 13 Januari 2020, Babak Match mulai 14 – 17 Januari 2020, dan Grand Final pada 17 Januari 2020.

Baca juga: Saingi Asus dan Razer, Lenovo Bakal Rilis Ponsel Gaming Legion

Pendaftaran Indoesports League Mobile X Game.ly Call of Duty Mobile Season 1 tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Turnamen yang digelar untuk amatir - semi profesional, menyediakan total hadiah sebesar Rp10 Juta. Untuk Juara pertama, disediakan hadiah Rp6.000.000, juara kedua Rp2.500.000 dan juara ketiga berhak mendapatkan Rp1.500.000. Sobat gamers dapat menyaksikan keseruan pertandingan bronze match dan final turnamen yang disiarkan secara LIVE di aplikasi Game.ly, di channel YouTube Indoesports dan MeTube pada 17 Januari 2020.