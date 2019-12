JAKARTA - Sebelum perangkat Galaxy S11+ diluncurkan, penggemar telah menerima berbagai macam informasi mengenai perangkat. Terkini, gambar yang beredar menunjukkan seperti apa wujud kamera yang dimiliki ponsel terbaru tersebut.

Dilansir Androidpolice, berkat OnLeaks yang produktif, pengguna kini memiliki informasi baru tentang bagaimana sebenarnya sistem kamera Galaxy S11+.

OnLeaks menggunakan Twitter pekan ini untuk mengakui bahwa gambar S11 yang beredar pada November adalah prototipe tahap awal. Dia kemudian membagikan render baru S11 + yang menggambarkan jajaran kamera yang jauh lebih rapi yang diyakini sebagai versi final siap produksi.

I think you ain't ready for that massive camera design...😅



But well... Finally comes your very first look at which I assume will be launched as the #GalaxyS11Plus!

360° video + beautiful 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends @Cashkarocom -> https://t.co/9PHLXwGlwg pic.twitter.com/hfHDXXdQuR