JAKARTA - Masyarakat tampaknya sudah siap menyambut tahun baru 2020. Warganet beramai-ramai membagikan hashtag untuk merayakan pergantian tahun di Twitter.

Ada beberapa hashtag yang populer hingga saat ini di Twitter #TahunBaruBerkah, #GoodBye2019Welcome2020, Happy New Year, Page of 365 of 365, #terimakasih2019 dan #SantuyTerakhir2019.

Banyak dari warganet yang mengenang kembali apa yang mereka capai di 2019. Beberapa dari mereka juga menuliskan harapan untuk tahun baru 2020 pada postingan-nya.

Bismillah

Semoga di tahun baru ini ada keberkahan untuk saya, keluarga, teman dan seluruh manusia tetap semangat positif thingking



Happy New Year Twenty Twenty

#TahunBaruBerkah — Nada Pricillia (@PricilliaNada) 31 Desember 2019

Banyak pelajaran dan juga teguran.

Page 365 of 365 #Goodbye2019Welcome2020 #terimakasih2019 pic.twitter.com/QEODi4e9cM— eriyanti mulya ningsih (@eryntmn) 31 Desember 2019

ㅤ

ㅤ



Page 365 of 365



Terimakasih untuk diri sendiri karna bertahan sejauh ini. Berusaha teguh walau sedang rapuh. Selalu tersenyum walau hati berantakan.

ㅤ pic.twitter.com/Jh1LCG8uVT— Manusia Hina (@Bulmbul_) 31 Desember 2019

Page 365 of 365



Hidup ga melulu tentang hasil. Kita juga perlu menghargai proses. Terimakasih untuk semua yang sudah datang, untuk semua pernah singgah. Semoga menjadikan kita pribadi yang lebih dewasa. Sampai ketemu dalam keadaan yang lebih baik 😊 pic.twitter.com/ucoXBpayFC— Rica Andini Putri (@Ricaandini22) 30 Desember 2019

Baca Juga: 2020, Waspada Meningkatnya Serangan Malware hingga Penyebaran Hoax

Baca Juga: Peretasan AI dan Deepfake Jadi Ancaman Keamanan Siber 2020



(ahl)