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Fortnite dan Minecraft, Game Paling Banyak Dimainkan di Nintendo Switch

Muhammad Ferdiansyah, Jurnalis · Jum'at 03 Januari 2020 12:33 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 01 03 326 2148820 fortnite-dan-minecraft-game-paling-banyak-dimainkan-di-nintendo-switch-5zVSHRe6S8.jpg (Foto: The Verge)
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JAKARTA - Nintendo telah merilis daftar game yang paling banyak diunduh di Eropa 2019. Fortnite berada di posisi pertama dan disusul oleh Super Smash Bros Ultimate serta Minecraft.

Game battle royale ini digemari di Eropa. Diluncurkan pada 2017, popularitas Fortnite telah membantu Epic Games mencapai penilaian 15 miliar dolar AS atau setara Rp208 triliun pada 2018.

Selain itu, Minecraft, Pokemon Sword, Dragon Ball FighterZ juga memasuki daftar ini. Berikut adalah daftar game paling banyak diunduh di Nintendo Switch 2019, seperti dilansir Comicbook.

1. Fortnite

2. Super Smash Bros. Ultimate

3. Minecraft

4. Cuphead

5. Untitled Goose Game

6. Pokemon Sword

7. Fire Emblem: Three Houses

8. NBA 2K19

9. New Super Mario Bros. U Deluxe

10. Dragon Ball FighterZ

11. Pokemon Shield

12. Super Mario Maker 2

13. Overcooked! 2

14. Hollow Knight

15. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

16. Luigi’s Mansion 3

17. Cadence of Hyrule

18. Super Mario Party

19. Final Fantasy VII

20. Dragon Ball Xenoverse 2

21. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

22. Undertale

23. Crypt of the NecroDancer

24. Warframe

25. Mortal Kombat 11

 Nintendo telah merilis daftar game yang paling banyak diunduh di Eropa 2019.

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(ahl)

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