JAKARTA - Nintendo telah merilis daftar game yang paling banyak diunduh di Eropa 2019. Fortnite berada di posisi pertama dan disusul oleh Super Smash Bros Ultimate serta Minecraft.
Game battle royale ini digemari di Eropa. Diluncurkan pada 2017, popularitas Fortnite telah membantu Epic Games mencapai penilaian 15 miliar dolar AS atau setara Rp208 triliun pada 2018.
Selain itu, Minecraft, Pokemon Sword, Dragon Ball FighterZ juga memasuki daftar ini. Berikut adalah daftar game paling banyak diunduh di Nintendo Switch 2019, seperti dilansir Comicbook.
1. Fortnite
2. Super Smash Bros. Ultimate
3. Minecraft
4. Cuphead
5. Untitled Goose Game
6. Pokemon Sword
7. Fire Emblem: Three Houses
8. NBA 2K19
9. New Super Mario Bros. U Deluxe
10. Dragon Ball FighterZ
11. Pokemon Shield
12. Super Mario Maker 2
13. Overcooked! 2
14. Hollow Knight
15. The Legend of Zelda: Link’s Awakening
16. Luigi’s Mansion 3
17. Cadence of Hyrule
18. Super Mario Party
19. Final Fantasy VII
20. Dragon Ball Xenoverse 2
21. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order
22. Undertale
23. Crypt of the NecroDancer
24. Warframe
25. Mortal Kombat 11
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(ahl)