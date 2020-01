JAKARTA - Lebih dari 100 miliar pesan WhatsApp pribadi dikirim jelang pergantian tahun. Pada 31 Desember 2019, WhatsApp mencatatkan lonjakan pengiriman pesan di seluruh dunia.

Dalam posting-an di Twitter, akun resmi @WhatsApp menunjukkan bahwa pencapaian lebih dari 100 miliar pesan WhatsApp yang dikirim ini memecahkan rekor.

Happy New Year! 🎊 Over 100 billion private WhatsApp messages were sent on December 31st 2019 around the globe 🌏 Breaking all records for most messages sent on WhatsApp in one day ever πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) January 3, 2020