JAKARTA - Developer mengembangkan genre game yang berbeda-beda. Genre game tersebut mulai dari first person shooter hingga game balap mobil (racing).

Dikutip dari Digitaltrends, berikut ini beberapa game Android terbaik yang tersedia pada Januari 2020.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile masih menjadi game populer saat ini. Call of Duty merupakan waralaba game FPS yang kini telah hadir di platform mobile. Game gratis ini menawarkan mode multiplayer seperti Battle Royale dan Anda juga bisa menemukan peta klasik dan karakter dari game Call of Duty.

Tropico (USD12)

Tropico menantang gamer untuk memodernisasi pulau Caribbean. Gamer juga bisa memerintah sebagai diktator militer hingga menciptakan pelayanan wisata yang lebih baik. Game mengusung campuran antara membangun sim dan strategi politik yang menyenangkan.

Mini Metro (USD1) Mini Metro memungkinkan gamer menciptakan sistem kereta bawah tanah. Gamer harus dapat menentukan garis-garis gambar di antara stasiun agar stasiun dapat terhubung. Dalam permainan, gamer bisa membuka kereta baru, gerbong, trek, terowongan dan peningkatan lainnya untuk membangun jaringan metro yang hebat. Oceanhorn Apabila gamer adalah penggemar Legend of Zelda, game Oceanhorn mungkin tidak asing. Game mengusung permainan petualangan aksi dengan tumpukan harta, pencarian, monster dan teka-teki untuk dipecahkan. Game ini menantang gamer untuk memecahkan misteri dan petualangan di kerajaan kuno Arcadia. Real Racing 3 Game Real Racing 3 mengusung permainan balap mobil. Game tersebut menampilkan mobil-mobil dari Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Mercedes-Benz, Ford, dan lainnya. Gamer juga dapat menguji trek seperti Silverstone, Hockenheimring, dan Le Mans.