JAKARTA - Garena Free Fire menggelar ajang kompetisi esports Free Fire Master League (FFML) Season 1 yang dimulai hari ini, Selasa (14/1/2019). Turnamen reguler akan digelar hingga 14 Februari 2020.

Sementara itu, play off akan dilaksanakan pada 22 Februari 2020. Pertandingan dapat disaksikan melalui Live Streaming di akun resmi YouTube Garena Free Fire Indonesia.

"Liga profesional ini akan diikuti oleh 24 tim profesional. Turnamen ini juga menawarkan dengan hadiah paling besar dari kita yakni hingga Rp1,2 miliar," kata Produser Garena Free Fire, Christian Wihananto di Jakarta.

Christian menambahkan bahwa saat ini kompetisi esports sudah semakin kompetitif. Dengan digelarnya kompetisi ini, pihak Garena Free Fire berharap mendapatkan juara baru serta mampu membawa nama Indonesia di kancah dunia.

Pada pertandingan kali ini akan ada beberapa tim yang berprestasi di turnamen esports Free Fire terlebih dahulu seperti EVOS Esports yang menjadi turnamen internasional Free Fire World Cup 2019.

Selain itu, ada Islands of Gods yang telah menjadi juara pada turnamen regional Free Fire Asia Invitationals 2019. Tidak hanya itu, tim besutan penyanyi band Noah, Ariel The Pillars Claymore juga turut memeriahkan turnamen kali ini.

Totalnya akan ada 24 tim esports Free Fire yang akan bertanding, yang terdiri dari Aerowolf, Alter Ego ZET, Aura Esports, Bigetron Magic, Boom Cerberus, Boss Esports, Dranix Dauntless, Dranix Vendetta, DG Esports, EVOS Esports, First Raiders, GGWP.ID Soekarno, Islands of Gods, Louvre Esports, Onic Elysum, Onic Olympus, Recca Esports, Rosugo Esports, RRQ HADES, Star8 Esports, Team Elvo, The Pillars Claymore, Siren Esports, dan XCN Esports.

Nantinya enam tim teratas akan menerima tiket spesial langsung ke babak Grand Final turnamen tingkat selanjutnya yakni Free Fire Indonesia Masters 2020 Spring.