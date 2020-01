JAKARTA - Aplikasi MNC Now kini berganti nama menjadi Vision Plus. Aplikasi tersebut menyediakan berbagai macam konten mulai dari live streaming program tayangan stasiun televisi hingga konten film berbayar.

"Perubahan nama dari MNC Now ke Vision Plus, itu adalah sejalan dengan perubahan konsep atau strategi baru," kata Daniel Hartono, CEO PT MNC OTT Networks, Rabu (15/1/2020).

Ia mengatakan, fenomena digital kini memungkinkan orang menyaksikan konten melalui platform mobile. Menurutnya, kemajuan teknologi, peningkatan ekonomi serta pendidikan memungkinkan orang beralih menuju platform digital untuk menikmati konten informasi maupun hiburan.

Vision Plus memiliki ide utama yang memungkinkan orang menyaksikan TV di mana saja. "Karena orang melihat melalui gadget atau mobile yang dibawa kemana-mana. Artinya, orang yang sudah menjadi pelanggan Vision maupun Play, dia bisa mendapatkan semua fasilitas, seolah nonton semua yang ada di situ di gadget dia," jelasnya.

Beberapa fitur yang disediakan Vision Plus antara lain, tayangan stasiun televisi nasional secara live streaming, film yang terbagi berdasarkan kategori International, Indonesian, Children, TV Movies hingga Entertainment.

Menariknya, pelanggan yang telah berlangganan Vision dan Play, maka ia tidak perlu lagi membayar biaya berlangganan Rp20 ribu untuk bisa mengakses konten berbayar Vision Plus.

"Jadi buat pelanggan atau masyarakat, di rumahnya punya kesempatan, at least dia pasang Vision, dia sudah dapat gratis Vision Plus," ujarnya.

Lebih lanjut Daniel Hartono mengungkapkan, ada fitur utama yang hanya dimiliki oleh Vision Plus, yakni Catch UP TV. Fitur ini memungkinkan pengguna tetap dapat menonton tayangan TV yang telah berlalu.

Dengan demikian, pengguna bisa menyaksikan tayangan atau program TV favorit apabila ketinggalan jadwal menyaksikan program TV tersebut.