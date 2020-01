JAKARTA - Samsung kabarnya akan mengungkap dua ponsel terbarunya pada acara Samsung Unpacked pada 11 Februari 2020. Selain Galaxy S20, Samsung dikabarnya akan mengungkap ponsel lipat generasi kedua yang kabarnya dinamakan Galaxy Z Flip.

Sebelumnya ponsel lipat generasi kedua dijuluki Galaxy Fold 2 dan Galaxy Bloom. Dilansir dari laman Neowin, Rabu (15/1/2020) ponsel lipat Galaxy Z Flip akan memiliki desain yang sangat berbeda dari pendahulunya. Sementara Galaxy Fold tampak seperti tablet yang dilipat menjadi smartphone.

Galaxy Z Flip akan mengadopsi desain Clamshell, mirip dengan Motorolla Razr. Beberapa bocoran desain tentang perangkat sudah beredar belakangan ini.

Menurut cuitan Twitter Max Weinbach dari XDA Developers, Galaxy Z Flip akan mengadopsi prosesor Snapdragon 855. Kemudian, untuk baterainya mengusung daya 3.300 mAh.

The Galaxy Flip Z has a 3300 mAh battery. Along with the Snapdragon 855, this should be pretty ok in everything. About the same battery live as the mid size S10.— Max Weinbach (@MaxWinebach) 14 Januari 2020