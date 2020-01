Keduanya, memberikan saran bahwa untuk memonetisasi WhatsApp lebih baik dengan biaya berlangganan. Menurut Brian, saat menampilkan iklan maka WhatsApp telah menjual privasi pengguna untuk keuntungan.

"Iklan yang ditargetkan adalah yang membuat saya tidak bahagia. Pada akhirnya, saya menjual perusahaan saya," kata Brian.

Untuk diketahui, Facebook telah membeli pada tahun 2014. Sejak saat itu, perusahaan memiliki misi untuk menghasilkan uang dari layanan yang sangat populer tersebut.

Coming Soon to @WhatsApp...



- WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020



- WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options



- WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalog



h/t + 📸 @Olivier_Ptv

at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP