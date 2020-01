Sejumlah inisiatif unggulan dari komunitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia berhasil masuk dalam nominasi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 2012. Pada WSIS Prizes 2016 ada 3 (tiga) nominator dari Indonesia yang menghasilkan 1 Champion (Juara Kedua), sedangkan pada WSIS Prizes 2017 terdapat 18 inisiatif Indonesia yang menghasilkan 1 Winner (Juara Pertama) dan 4 Champion.

Sedangkan pada World Summit on the Information Society (WSIS Prizes) 2018 yang diikuti oleh 463 inisiatif dari berbagai negara, Indonesia merebut 12 posisi champion (2nd Best) dalam The World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2018. Ajang penghargaan inisiatif pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang diselenggarakan International Telecommunication Union (ITU) itu menempatkan Indonesia dalam delapan kategori dari 18 kategori yang dikompetisikan.

Portal IndonesiaBaik.id dari Kemkominfo menjadi pemenang untuk kategori "media" pada 2018. Sebelumnya, di tahun 2017 gerakan literasi digital Internet Sehat dari ICT Watch menjadi winner untuk kategori "ethical dimensions".

Selanjutnya, pada ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019 di Jenewa, Indonesia merebut empat penghargaan Champion dari PBB. Setelah melalui kompetisi yang ketat, melibatkan 1062 inisiatif yang didaftarkan dari seluruh dunia melalui ajang WSIS Prizes, empat inisiatf Indonesia yaitu Data Bojonegoro (Relawan TIK Indonesia); Baktiku Pada Petani (Telkomsel); Baktiku Negeriku (Telkomsel) dan Saintif (Mahasiswa Universitas Diponegoro) memenangkan penghargaan.

Kini, kompetisi penghargaan bergengsi PBB untuk bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), World Summit on the Information Society WSIS Prizes 2020, telah dibuka kembali dan saat ini sudah masuk tahap online voting. Ada 8 (delapan) project (karya/inisiatif) Indonesia masuk nominasi.

