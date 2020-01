Kompetisi penghargaan bergengsi PBB untuk bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), World Summit on the Information Society WSIS Prizes 2020, telah dibuka kembali. Saat ini sudah masuk tahap online voting. Ada 8 (delapan) projek (karya/inisiatif) dari Indonesia yang masuk nominasi.

Berikut daftar nominasi Indonesia pada ajang WSIS PRIZES 2020:

Category 1 - AL C1. The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development. IoT Makers Creation 2019 – Kementerian Kominfo.

Category 3 — AL C3. Access to information and knowledge. City Wide Mapping for Disaster Management Project - BNPB dan Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia.

Category 4 — AL C4. Capacity building. Siberkreasi (Indonesia's National Movement for Digital Literacy) - Siberkreasi.

Category 5 — AL C5. Building confidence and security in use of ICTs. TAKE BACK OUR PRIVACY (privasi.id) - ICT Watch.

Category 16 — AL C9. Media. ICT Literacy Talkshow Suara Madiun - RTIK Madiun.

Category 17 — AL C10. Ethical dimensions of the Information Society:

#AgenDamai: A Collaborative Digital Campaign – CfDS.

Anti Hoax Public Campaign – Mafindo.

Miss Lambe Hoax – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengajak seluruh netizen Indonesia beramai-ramai untuk melakukan one man one vote secara online dengan batas waktu hingga 24 Januari 2020.

Nantinya, 5 (lima) dari 20 projek per kategori yang mendapatkan suara terbanyak dari berbagai penjuru dunia dinobatkan sebagai Champion (2nd Best). Kemudian, dari 5 (lima) projek tersebut dipilih 1 (satu) oleh para pakar PBB sebagai pemenang (Juara Pertama).

