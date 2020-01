Kompetisi penghargaan bergengsi PBB untuk bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), World Summit on the Information Society WSIS Prizes 2020, telah dibuka kembali dan saat ini sudah masuk tahap online voting. Ada 8 (delapan) project (karya/inisiatif) Indonesia masuk nominasi.

Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengajak seluruh netizen Indonesia beramai-ramai untuk melakukan one man one vote secara online dengan batas waktu hingga 24 Januari 2020.

Nantinya, 5 (lima) dari 20 projek per kategori yang mendapatkan suara terbanyak dari berbagai penjuru dunia, dinobatkan sebagai Champion (2nd Best). Kemudian, dari 5 (lima) projek tersebut dipilih 1 (satu) oleh para pakar PBB sebagai Winner (Juara Pertama).

Adapun langkah-langkah Melakukan Voting Online pada Kompetisi World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020, sebagai berikut:

Buka website WSIS http://www.itu.int lalu pilih opsi “vote”.

Daftar akun dengan klik tombol register as a new user (jika belum memiliki akun).

Lengkapi data yang diminta lalu klik register.

Pastikan kamu mengaktifkan dahulu akun WSIS tersebut melalui tautan/link konfirmasi yang dikirim ke email yang didaftarkan.

Pakai email dan password yang telah dikonfirmasi untuk masuk ke halaman selanjutnya.

Cari tombol vote di bagian kanan atas laman.

Klik Voting Form untuk mulai dukung Indonesia.

Klik Vote For This Project pada nominasi pilihanmu.

Agar dukungan kamu untuk Indonesia masuk hitungan, pastikan total vote kamu sebanyak 18 sampai muncul Voting Complete.

Terima kasih untuk terus mendukung upaya Merah Putih kian berkibar di kancah dunia!

Silakan vote seluruh projek Indonesia pada kategori yang ada. Total ada 18 kategori, dan tiap kategori hanya boleh dipilih satu projek. Pada kategori yang tidak ada dari Indonesia, jangan dikosongkan. Harus pilih salah satu yang menurut Anda terbaik. Sebab bila dikosongkan (tidak memilih project), maka vote Anda pada seluruh kategori yang lain dianggap tidak berlaku alias hangus.

Berikut daftar nominasi Indonesia pada ajang WSIS PRIZES 2020:

Category 1 - AL C1. The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development. IoT Makers Creation 2019 – Kementerian Kominfo.

Category 3 — AL C3. Access to information and knowledge. City Wide Mapping for Disaster Management Project - BNPB dan Humanitarian OpenStreetMap Team Indonesia.

Category 4 — AL C4. Capacity building. Siberkreasi (Indonesia's National Movement for Digital Literacy) - Siberkreasi.

Category 5 — AL C5. Building confidence and security in use of ICTs. TAKE BACK OUR PRIVACY (privasi.id) - ICT Watch.

Category 16 — AL C9. Media. ICT Literacy Talkshow Suara Madiun - RTIK Madiun.

Category 17 — AL C10. Ethical dimensions of the Information Society:

#AgenDamai : A Collaborative Digital Campaign – CfDS.

Anti Hoax Public Campaign – Mafindo.

Miss Lambe Hoax – Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.