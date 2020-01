Program Miss Lambe Hoaks terpilih masuk dalam salah satu nominasi yang dipertandingkan pada Category 17 — Action Lines C10 "Ethical dimensions of the Information Society", sebagai karya unggulan dari Indonesia pada ajang tahunan Anugerah World Summit on the Information Society (WSIS Prizes).

Kini, kompetisi penghargaan bergengsi PBB untuk bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), World Summit on the Information Society WSIS Prizes 2020 telah dibuka kembali dan saat ini sudah masuk tahap online voting. Ada 8 (delapan) project (karya/inisiatif) Indonesia masuk nominasi.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulis menyebutkan, Lambe Hoaks merupakan program hasil kolaborasi dan sinergi antara Biro Humas Setjen, Tim Aduan Konten Aptika, dan GPR TV Ditjen IKP Kementerian Kominfo. Program mingguan ini menayangkan Miss Lambe Hoaks sebagai Tokoh Utama yang melaporkan hasil pantauan mingguan dari Tim Aduan Konten.

Dengan keceriwisan dari tokoh utama yaitu Miss Lambe Hoaks, program ini menceritakan pandangan terkini yang tengah menjadi perbincangan para warganet/netizen di seluruh platform media sosial baik dari Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram maupun portal/website yang informasinya tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Program Lambe Hoaks ini diproduksi pada hari kerja setiap minggunya dan ditayangkan melalui saluran media utamanya yaitu GPR TV serta saluran Media Sosial Kementerian Kominfo yang lain seperti Youtube, Instagram, Twitter, maupun Facebook.

Dengan hadirnya program terbaru dan unggulan hasil kolaborasi dari tiga satuan kerja Kementerian Kominfo ini diharapkan dapat memberikan tayangan yang fresh dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dimanapun berada. Lambe Hoaks ini menampilkan informasi-informasi seputar hoaks yang berhasil dikumpulkan selama satu pekan oleh mesin pelacak AIS Kominfo, kemudian ditampilkan oleh Miss Lambe Hoaks sebagai pembawa acara dan ditayangkan di seluruh platform media sosial dan sejumlah stasiun TV. Setiap hari, Kementerian Kominfo menerima informasi aduan konten hoaks. Kemudian aduan yang diterima melalui tiga jalur, yakni melalui mesin pelacak, aduan masyarakat dan laporan atau surat edaran dari instansi atau lembaga pemerintahan itu diverifikasi untuk dikaji kebenarannya. Kementerian Kominfo berupaya mengurangi penyebaran hoaks karena adanya potensi dampak perpecahan bangsa akibat hoaks. Selama ini, pemerintah telah berupaya menyampaikan berbagai klarifikasi kepada masyarakat. Namun, ternyata dibutuhkan kreativitas yang lebih baik lagi untuk memerangi kabar bohong secara bersama-sama.