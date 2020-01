Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengharapkan milenial Indonesia terus mengembangkan kreativitas dan usaha berbasis digital. Demikian disampaikan Menteri Johnny saat menghadiri Indonesia Millenial Summit 2020 di The Tribrata, Jakarta, Sabtu (18/01/2019).

Menteri menjelaskan, saat ini Indonesia sudah mempunyai infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang hebat. Jaringan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring sudah menghubungkan seluruh kabupaten dan kota dengan jaringan internet kecepatan tinggi.

"Kita sudah mempunyai fixed broadband, ada 340 ribu lebih kilometer fiber optik di darat dan di laut Indonesia yang menghubungkan semua titik-titik di negara kita ini," jelasnya

Indonesia, kata Menteri Johnny juga mempunyai mobile broadband yang merupakan komitmen antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Saat ini, Indonesia telah memiliki lima satelit.

"Indonesia bersama perusahaan-perusahaan telekomunikasinya menggunakan lima satelit multifungsi untuk memastikan tersedianya internet dimana-mana di Indonesia. Kita sudah membangun base station (BTS) di 400 ribu lebih, dan Indonesia akan mempunyai tiga satelit baru,” imbuhnya.

Karena itu, Menteri mengharapkan agar para milenial Indonesia mengambil bagian di industrinya, entah itu melalui platform, aplikasi-aplikasi atau apa saja untuk menyemarakan Indonesia di era digital.

Selain Menkominfo Johnny yang hadir sebagai narasumber di Indonesia Millenial Summit 2029, juga hadir Chairman Of the Entrepreneurship & Innovation Center IE Business School, Juan Jose Guemes, dan CEO Of Tiket.com George Hendrata.