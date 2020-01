JAKARTA - Pada Februari mendatang, Samsung akan menyuguhkan kepada konsumen dengan dua ponsel terbarunya. Samsung akan meluncurkan Galaxy Z Flip dan seri Galaxy S20, seperti dikutip Slashgear.

Sebelumnya, ada bocoran yang mengatakan Samsung Galaxy Z Flip akan dilengkapi dengan kamera 108MP. Namun, menurut bocoran terbaru, ternyata Galaxy Z Flip tidak akan memiliki kamera seperti itu.

Rumor terbaru mengabarkan bahwa Samsung Galaxy Z Flip akan mengusung kamera 12MP. Rumor ini dibocorkan oleh Ishan Agarwal melalui akun Twitter-nya.

More confirmations on Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, 12MP Main Camera (not 108MP, obviously). 10MP Front Camera and 256GB Storage as told earlier. One UI 2.1, 3300mAH or 3500mAH Battery (some confusion regarding that). Black and Purple colours. https://t.co/U4GA46Qj1r