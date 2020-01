JAKARTA - Bocoran terbaru mengenai Samsung Galaxy S20 datang dari Frandroid. Situs tersebut mengutip dari beberapa sumber dan merinci harga untuk Galaxy S20.

Kabarnya, Galaxy S20 akan meluncur dengan harga lebih dari 900 euro atau sekira Rp13 jutaan di Prancis. Sementara Galaxy S20 Plus akan dibanderol dengan harga lebih dari 1.000 euro atau sekira Rp15 jutaan.

Ada varian lainnya yakni Galaxy S20 Ultra yang kabarnya akan dibanderol dengan harga lebih dari 1.300 euro atau sekira Rp19 jutaan.

Harga-harga ini sesuai dengan bocoran informasi lain yang dibuat oleh Max Weinbach.

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:



S20 5G: €900-1000

S20+ 5G: €1050-1100

S20 Ultra 5G: €1300



Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 20, 2020