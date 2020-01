JAKARTA - Semakin lama ponsel digunakan, performanya kerap kali semakin lambat. Hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak faktor.

Beberapa faktor di antaranya yakni baterai yang mulai cepat habis, unduhan aplikasi yang terlalu banyak, atau kapasitas memori yang tidak cukup.

Berikut ini tujuh cara untuk meningkatkan performa ponsel Anda agar lebih kencang performanya, seperti dilansir dari laman Tech Radar, Senin (27/1/2020).

1. Perbarui Sistem Operasi Ponsel

Sistem operasi ponsel Android maupun iOS biasanya mendapatkan pembaruan perangkat lunak setiap bulan atau lebih. Anda sebaiknya jangan mengabaikan jika ada notifikasi pembaruan tersebut.

Pasalnya pembaruan biasanya memperbaiki bug atau cacat desain pada perangkat keras dan perangkat lunak yang mengakibatkan beberapa program tidak berfungsi semestinya. Selain itu update sistem operasi juga meningkatkan keamanan ponsel agar tidak terserang malware.

Cara untuk memperbarui sistem operasi ponsel yakni buka menu Pengaturan atau Setting, kemudian klik Pembaruan Perangkat Lunak atau System Update.

2. Perbarui Aplikasi

Pengembang aplikasi secara berkala memutakhirkan aplikasi untuk menyempurnakan kinerja. Selain itu, pembaruan aplikasi juga seringkali untuk memperbaiki bug dan menambahkan fitur baru.

Cara untuk memperbarui aplikasi di ponsel Android yakni buka Google Play Store, kemudian klik tiga garis horizontal di kiri atas layar dan pilih 'Aplikasi dan Game Saya'.

Kemudian, Anda akan menemukan tombol hijau besar berlabel 'Perbarui Semua'. Klik label tersebut dan versi terbaru dari aplikasi Anda akan terinstal.

Sedangkan untuk penggunna iPhone, buka App Store, klik tab berlabel Pembaruan dan tekan tombol 'Perbarui Semua'.

3. Bersihkan Cache Browser

Ketika menjelajah website, ponsel akan menyimpan versi setiap gambar yang ditampilkan tanpa disadari. Bayangkan jika Anda menggunakan ponsel cukup lama. Browser Anda otomatis akan memakan memori dan mengakibatkan gangguan kinerja pada smartphone dan peringatan penyimpanan rendah.

Cara untuk menghapus cache browser yakni ketika Anda menggunakan Chrome di iOS atau Android, buka dan masuk ke pengaturan aplikasi. Gulir ke bawah dan ketuk 'Privasi'. Selanjutnya ketuk 'Bersihkan Data Perambanan'. Di sini, Anda dapat memilih jenis data penelusuran yang ingin Anda hapus.

4. Melepas Instalan Aplikasi

Uninstall atau lepas instalan aplikasi ponsel ketika tidak digunakan dalam beberapa minggu. Pasalnya aplikasi yang tidak digunakan hanya akan menghabiskan ruang penyimpanan ponsel dan dapat memperlambat ponsel.

5. Gunakan Aplikasi Versi Ringan

Ketika ponsel Anda memiliki daya penyimpanan yang rendah, Anda bisa mencoba menggunakan aplikasi versi ringan atau lite. Aplikasi versi ringan juga dapat mengurangi penggunaan penyimpanan memori dan RAM Anda. Beberapa aplikasi versi ringan di antaranya Facebook Lite, Facebook Messenger Lite, Google Maps Go, Gmail Go, Line Lite, Skype Lite, dan YouTube Go.

6. Reset Pabrik

Apabila seluruh cara di atas tidak mempan untuk meningkatkan performa ponsel Anda, cara terakhir yang bisa Anda coba adalah melalukan reset pabrik.

Cara ini layaknya mengembalikan ponsel Anda seperti baru lagi. Namun, cara tersebut memiliki beberapa resiko yakni beberapa data seperti kontak, aplikasi, foto, dan video terhapus. Anda mungkin bisa mencadangkan data pada penyimpanan lain, seperti komputer atau memori.