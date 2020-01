JAKARTA - Olahraga elektronik atau esports tampaknya semakin digandrungi belakangan ini di beberapa negara dunia, termasuk Indonesia. Beberapa game mulai dipertandingkan secara serius, dan ekosistem esports semakin berkembang.

Berkembangnya esports ditunjukkan dengan semakin meningkatnya pemain profesional esports, media esports, hingga ajang turnamen esports.

Turnamen esports biasanya mempertandingkan permainan populer baik di PC atau mobile. Kali ini okezone akan merangkum beberapa game esports populer yang biasa dipertandingkan, berikut ulasannya seperti dilansir dari laman Dallas Observer, Selasa (28/1/2020).

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Infinite Warfare merupakan game berjenis First Person Shooter (FPS) yang dikembangkan oleh Infinity Ward dan dirilis oleh Activision. Game Call of Duty: Infinite Warfare merupakan seri ketiga belas dalam seri Call of Duty dan dirilis untuk Microsoft Windows, PlayStation 4, dan Xbox One pada 4 November 2016.

Dota 2

Dota 2 menjadi salah satu permainan populer saat ini. Game ini berjenis Multiple Online Battle Arena (MOBA) yang dikembangkan dan dirilis oleh Valve.

StarCraft II Game besutan Blizzard ini dirilis pertama kali pada Juli 2010 untuk Microsoft Windows dan Mac OS X. Game ini merupakan video game strategi real time bertema fiksi ilmiah. Heroes of the Storm Heroes of the Storm merupakan video game bertema arena pertempuran online crossover multiplayer yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Blizzard Entertainment dan dirilis pada 2 Juni 2015, untuk Microsoft Windows dan MacOS.