JAKARTA - CEO Apple, Tim Cook mengungkapkan pihaknya akan memberikan donasi kepada korban yang terdampak virus korona di China. Informasi tersebut ia bagikan di Twitter resmi miliknya.

As people in China and around the world celebrate the Lunar New Year, we send our love and support to the many impacted by the Coronavirus. Apple will be donating to groups on the ground helping support all of those affected.