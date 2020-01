JAKARTA - Angka unduhan (download) game Plague Inc meningkat di tengah wabah virus korona yang melanda China dan beberapa negara lain. Bahkan saat ini Plague Inc menjadi aplikasi iOS berbayar nomor satu di China.

Dilansir dari laman South China Morning Post, Rabu (29/1/2020) game Plague Inc merupakan game strategi di mana pemainnya mampu menyimulasikan penyebaran dan tingkat keparahan wabah.

Game memungkinkan pemain untukk menciptakan dan mengembangkan patogen dalam upaya untuk menghancurkan dunia dengan wabah mematikan.

Game tersebut telah dikembangkan dan dirilis oleh Ndemic Creations yang berbasis di Inggris. Game tersebut mendapatkan kritik positif dan menjadi runner up dalam ajang IGN Game of The Year 2012 dalam penghargaan untuk Overall Best Strategy Game.

Menariknya, unduhan game meningkat di beberapa negara setiap ada kasus wabah virus baru seperti saat wabah Ebola yang melanda Kongo, Afrika pada 2014. Selain iOS, game juga tersedia pada sistem operasi Android.