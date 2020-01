JAKARTA - Plague Inc menjadi game yang menggambarkan bagaimana mengerikannya penyebaran suatu virus yang mematikan di seluruh dunia. Akibat wabah virus korona, game ini menduduki peringkat pertama sebagai game berbayar yang paling banyak diunduh pada iOS di China, seperti dikutip Theverge.

Akan tetapi, hal ini menyebabkan kekhawatiran bagi perusahaan yang menciptakan game ini. Pekan lalu, Ndemic Creations telah mengeluarkan pernyataan yang mengingatkan orang-orang bahwa game ini cuma untuk hiburan.

The real-world virus outbreak also brought out the black humor in gamers. 2012's Plague Inc. -- where players evolve a pathogen to wipe out humanity -- is now China's top paid iOS game. https://t.co/JdYrVJzwZX pic.twitter.com/inJ5jGvEJ2— Zheping Huang (@pingroma) January 22, 2020