JAKARTA - WhatsApp menetapkan 1 Februari 2020 sebagai tanggal dihentikannya layanan ponsel dengan sistem operasi versi lama. Sejumlah ponsel tidak akan dapat menjalankan aplikasi pesan instan milik Facebook tersebut.

Agar tetap dapat mengakses layanan WhatsApp, pengguna bisa melakukan update OS atau mengganti perangkat dengan versi sistem operasi yang lebih baru.

Berikut ini daftar ponsel yang tidak mendapat dukungan WhatsApp mulai 1 Februari 2020.

Android 2.3.7 dan versi lebih lama

Sony Xperia Advance, Sony Xperia Advance, Acer Liquid Z, Acer Liquid Z Duo Z110, Acer Liquid Z, Acer Liquid Z Z110, Lenovo K800, T-mobile Concord, T-Mobile Concord, Sony Xperia U, Sony Xperia U ST25a, Sony Xperia U, Sony Xperia U ST25i, Samsung Galaxy S Lightray.

Samsung Galaxy S Lightray 4G, SCH-R940, Yezz Andy 3g 4.0, Yezz Andy 3G 4.0 YZ1120, Motorola Defy Pro XT560, Sony xperia Go, Sony Xperia Go ST27a, Sony Xperia Go, Sony Xperia Go ST27i, Huawei Activa 4G, Huawei Activa 4G M920, Motorola Atrix TV, Sony Xperia Ion, Vodafone Smart II V860, LG Optimud 3D Max, dan lain-lain.

iOS 8 dan versi lebih lama

iPhone 4 dan iPhone 3

Windows Phone

Nokia Lumia dan Microsoft Lumia

(ahl)