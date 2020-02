JAKARTA - Apabila pengguna mengetikan kata coronavirus di mesin pencari Google, maka pengguna akan mendapatkan hasil pencarian yang bersumber dari World Health Organization.

Pengguna juga akan mendapatkan tips keamanan serta update berita mengenai virus korona. Dilansir Theverge, Google dan WHO telah mengumumkan upaya SOS Google Alerts yang kini sudah berjalan.

Google mengumumkan hibah langsung sebesar USD250 ribu dari Google.org, cabang filantropi perusahaan yang akan diberikan kepada Palang Merah China.

Today we launched an SOS Alert w/ @WHO, to make resources about #coronavirus easily accessible. When people search for related info on @Google, they’ll find the alert atop results page w/ direct access to safety tips, info, resources & Twitter updates from WHO.