Hi, perkenalkan Kaneishia. Yang dalam bahasa Sanskerta berarti kehidupan. Ia adalah kebangkitan yang membuat rumput menghijau, tanah menyubur, serta laut dan langit membiru. . Sama seperti kehadirannya bagi Bumi, Kaneishia juga menjadi simbol kehidupan dan kebangkitan skena esports di Indonesia lewat Piala Presiden Esports 2020. Kaneishia akan membawa semangat yang membara bagi para atlet yang bertanding dan keinginan untuk tumbuh terus hingga menjadi yang terhebat di dunia. . Sekali lagi, perkenalkan Kaneishia. . Credit: Character Design: @paulkristo @liarasofyan Lighting & Rendering: @liarasofyan . #EsportsUntukNegeri #PialaPresidenEsports2020 #XpresiBcaBukanMain #BlibliEsports #indopride