Keep this spirit forever, DRANIX ESPORTS! . 2nd place Piala Presiden 2020 @drnx_delta @drnx_devil @drnx_vader @drnx_maaung @pialapresidenesports . Kami Dranix Esports mohon maaf krn belum bisa membawa plg Piala Presiden di Indo. Kita sangat terpukul dan sedih tetapi di lain sisi kami sangat bangga dengan Delta Devil Maung Vader yg memberikan terbaik utk Indonesia walaupun hasil blm memuaskan . Terima kasih atas support dan doa dr kalian karena itu menguatkan kita utk trus mengejar prestasi. Dan untuk tim Louvre, BIG, & Elvo, Good Job brothers 👬🏼 . Kita udah berjuang utk Indonesia 🇮🇩 Sampai ktemu di lain event 💪🏻 . Keep focus on your dreams, Guys #DranixJosPol . . . #OMGDRANIX #PialaPresiden2020 #Dranix #DranixEsports #DranixPopMie #DranixChitato #DranixWalrus