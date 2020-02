View this post on Instagram

Hi, Bro Sis . Ini adalah hero favorit Bang Boril di Mobile Legend Bang Bang . Baxia - Tank Tigreal - Tank Gord - Mage Bane - Fighter . Kira-kira ada yang sama hero favorite nya dengan Founder The Pillars? . #freefireindonesia #freefire #freefireindo #garenafreefire #battleroyale #pubgmobile #PUBGM #pubgindonesia #pubgmindonesia #GARENA #garenafreefire #TENCENT #ragnarokmobile #mobilelegend #mobilelegendindonesia #esportsindonesia #esports #esportsteam #booyah #winnerwinnerchickendinner #codmobile #codmindonesia #CODM #arenaofvalor #aovindonesia #aovind #TPGLORY #THEPILLARSFAMILY #arielnoah #arielnoahfans #sahabatnoah