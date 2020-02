Energi biomassa merupakan salah satu alternatif bahan bakar yang diambil dari pengolahan biomassa (terutama limbah tanaman dan hewan). Ini menjadi salah satu solusi terbaik menghasilkan produk bahan bakar yang ramah lingkungan.

“Pemanfaatan limbah biomassa sebagai sumber potensial dari bahan bakar bahkan telah diakui secara global,”ujar Dosen dari Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Thailand saat menjadi narasumber dalam stadium generale yang dihadiri mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin dan Teknik Manufaktur di Universitas Negeri Yogyakarta, Selasa (4/02/2020).

Menurut Chinnathan, bahan bakar ini dapat dimanfaatkan semua sektor masyarakat untuk produksi listrik, bahan bakar transportasi, sumber pemanas dan pendingin, serta proses industri. Proses ini tidak hanya menyelesaikan pembuangan limbah tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan yang sangat besar.

“Sistem ini terbukti mampu menjadi alternatif yang menjanjikan karena sifatnya yang terbarukan, berkelanjutan, dan ramah lingkungan meskipun tentu ada beberapa tantangan dalam proses konversi dan pemanfaatan limbah sehingga dapat menjadi sumber energi yang efisien,” lanjutnya.

Selain memberi kuliah, Dr. Eng. Chinnathan Areepraser juga akan melakukan riset kolaborasi dengan dosen Pendidikan Teknik Mesin UNY, Dr. Freddy Surahmanto, M.Eng. Keduanya telah bersepakat untuk berkolaborasi dalam tema penelitian Waste and Biomass Conversion into Value-added Products by Hydrothermal Technology.

Dr. Freddy menyatakan bahwa koolaborasi ini telah dituankan dalan Implementing Agreement dengan durasi sekitar 2 tahun. “Tentu penelitian ini akan diawali dengan penyamaan konsep hingga nanti penyusunan laporannya serta diseminasinya,” ujarnya.

