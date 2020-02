Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan over the top (OTT) untuk mendukung pengembangan UMKM Go Online.

"UMKM dan ultra micro business mengambil kesempatan dan bisa melakukan usahanya di sarana dan prasarana platform maupun aplikasi yang ada," kata Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (5/2/2020).

Menteri Kominfo menjelaskan saat ini sebagian besar UMKM masih menjalankan usahanya secara offline. Oleh karena itu, menurutnya perlu dukungan dari semua pihak untuk mengajak UMKM agar mau memasuki dunia perdagangan online.

"Menjadi tugas kita bersama-sama untuk mengajak mereka untuk masuk di wilayah online setelah tersedianya akses internet," ujarnya. Menteri Johnny juga memastikan pengawasan terhadap PSE telah berjalan dengan baik.

