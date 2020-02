JAKARTA - Instagram sediakan fitur baru untuk membantu pengguna melihat akun mana yang paling lama tidak berinteraksi dengan pengguna dan akun yang paling banyak muncul di feed pengguna, dikutip Techradar.

Untuk memeriksa fitur baru ini, pengguna dapat membuka profil dan mengklik menu following di kanan atas layar. Kemudian, pengguna akan menemukan menu Least Interacted With dan Most Shown In Feed.

Dengan fitur Least Interacted With, Instagram ingin membuat pengguna lebih mudah untuk mengelola akun-akun yang sudah lama tidak berinteraksi dengan para pengguna di Instagram.

Most Shown in Feed diciptakan kepada para pengguna untuk melihat akun mana yang paling muncul di feed masing-masing pengguna. "Instagram benar-benar membawa Anda lebih dekat ke orang-orang dan hal-hal yang Anda pedulikan, tetapi kami tahu bahwa seiring waktu, minat dan hubungan Anda dapat berkembang dan berubah," kata juru bicara Instagram.