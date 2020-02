SAN FRANCISCO - Game Call of Duty menjadi salah satu game terpopuler di konsol game dan PC. Kini, game tersebut bisa dimainkan di platform mobile dengan judul Call of Duty Mobile.

Dikutip inews.id, game Call of Duty Mobile telah meraih lebih dari 150 juta download. Pencapaian Call of Duty Mobile disampaikan dalam laporan pendapatan Activion Blizzard.

Selama konferensi, studio game mencatat hasil game Call of Duty Mobile melebihi harapannya. Activision Blizzard mencatat, ponsel sekarang merupakan platform terbesar untuk Call of Duty.

Call of Duty Mobile menorehkan capaian-capaian besar sejak diluncurkan. Game Call of Duty Mobile berada di puncak grafik unduhan di 150 negara. Di Amerika Serikat, Call of Duty mengakhiri kuartal keempat di antara 15 game terlaris di toko aplikasi iOS dan Android.

Game mempunyai transaksi mikro dan pembaruan konstan, sehingga bisa menjadi penghasil pendapatan sehat untuk Activision Blizzard.

