JAKARTA - Samsung menyiapkan event Unpacked 2020. Sebelum dimulainya event tersebut, perusahaan rupanya memamerkan Galaxy Z Flip dalam bentuk video komersial 30 detik.

Dilansir Sammobile, video itu ditayangkan di TV selama siaran Academy Awards (Oscars) 2020. Ponsel muncul dalam model ungu dan hitam.

Video dimulai dengan menunjukkan pengaturan dual-kamera dan engsel serta mengungkap desain layar lipat. Seperti diketahui, ponsel terbaru ini menampilkan fitur layar lipat dengan gaya clamshell, berbeda dari versi sebelumnya dengan gaya lipat menyerupai buku.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT