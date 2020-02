Ekstension domain merupakan akhiran yang ada pada nama setiap website seperti com atau net. Hingga kini, com merupakan perpanjangan yang paling populer. Karena itu paling laris dicari para pembuat website. Selain com dan net. sekarang bahkan ada banyak generic top-level domain seperti photography, guru, atau id.

Mungkin perpanjangan ini dapat membantu Anda mendapatkan nama domain yang pendek dan relevan dengan lebih mudah. Berikut ini adalah beberapa ekstension yang sering digunakan dan bagaimana mereka digunakan:

co – biasanya digunakan untuk perusahaan, website komersial, dan komunitas

info – biasanya digunakan untuk website-website yang bersifat informatif

net – biasanya digunakan untuk website yang membahas atau menyediakan hal-hal teknis atau infrastuktur internet

org – biasanya digunakan untuk website organisasi non-commercial dan non-profit

biz – biasanya digunakan untuk website bisnis dan komersial, seperti misalnya website-website e-commerce

me – biasanya digunakan untuk website personal, blog, atau resume

(ABD)