JAKARTA - GSMA, penyelenggara event Mobile World Congress (MWC) 2020 kabarnya akan mengadakan rapat dewan pada Jumat. Rapat tersebut kemungkinan terkait pembatalan event MWC 2020 di Barcelona, dikutip Livemint.

Diskusi akan berlangsung yang menentukan apakah event pameran teknologi tahunan itu tetap berjalan atau dibatalkan.

Pihak penyelenggara tampaknya mulai serius dalam menyikapi virus korona, mengingat sejumlah perusahaan teknologi menyatakan menarik diri dari acara tersebut.

MWC sejatinya berlangsung pada 24-27 Februari 2020. Event ini digelar setiap tahun, menampilkan inovasi yang diciptakan oleh raksasa teknologi.

Event pameran teknologi ini terancam setelah wabah virus korona yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang sejauh ini, sebagian besar di daratan China. Hal ini mendorong perusahaan teknologi AS, termasuk Cisco Systems Inc, Sprint Corp dan Facebook Inc untuk menarik diri.

