JAKARTA- World Health Organization (WHO) mengumumkan nama resmi untuk virus korona baru yakni 'COVID-19'.

"Kami sekarang memiliki nama untuk penyakit ini (virus korona) dan itu COVID-19," kata Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, seperti dilansir dari laman Science Alert, Kamis (13/2/2020).

Tedros mengungkapkan 'co' merupakan singkatan dari 'corona', 'vi' untuk "virus" dan "d" untuk "disease" atau penyakit. Sementara "19" adalah untuk tahun virus ditemukan, wabah virus korona pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 Desember 2019.

Tedros mengungkapkan nama tersebut telah dipilih untuk menghindari referensi ke lokasi geografis tertentu, spesies hewan atau sekelompok orang sesuai dengan rekomendasi internasional untuk penamaan yang bertujuan mencegah stigmatisasi.

WHO sebelumnya memberi nama sementara untuk virus korona sebagai "2019-nCoV" dan Komisi Kesehatan Nasional China mengatakan sementara waktu telah menyebutnya sebagai "novel coronavirus pneumonia" atau NCP.

