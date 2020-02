JAKARTA - Google menyediakan layanan gaming cloud bernama Stadia. Perusahaan kabarnya akan menyediakan sebanyak 120 game di tahun ini. Dari 120 game, saat ini diketahui lima game yang meluncur dan tiga game yang eksklusif.

Dikutip dari Trustedreviews, game terbaru ini antara lain Lost Words: Beyond the Page, Stacks On Stacks dan Spitlings. Dua game lagi seperti HD remake of Panzer Dragoon dan Serious Sam Collection.

Google belum memberi kepastian tanggal hadirnya game-game ini. Kabarnya, permainan tersebut akan datang "musim semi dan musim panas ini" dan akan tersedia "dalam beberapa bulan mendatang".

Google telah meluncurkan Stadia pada November 2019. Layanan cloud gaming ini memungkinkan gamer bermain game di berbagai device. Kemunculan Google Stadia seolah mengungkap pesan bahwa Anda tidak membutuhkan lagi perangkat konsol sebagaimana yang diusung oleh Sony PlayStation atau Microsoft Xbox.