JAKARTA - Realme mengonfirmasi kehadiran ponsel terbarunya Realme C3 di Indonesia pada 19 Februari 2020. Ponsel tersebut dibekali beberapa teknologi baru di antaranya prosesor MediaTek Helio G70 dan baterai 5.000 mAh.

“Realme C3 sekali lagi akan mendefinisikan ulang produk smartphone entry-level dan juga akan melanjutkan kesuksesan seri C sebelumnya sebagai The New Entry Level King di Indonesia,” kata Palson Yi Marketing Director realme Indonesia.

Lebih lanjut, ponsel dengan layar 6,5 inci ini akan hadir dengan tiga kamera belakang. Kamera ponsel dilengkapi dengan lensa super-macro yang akan memberikan lebih banyak detail saat pengguna memotret objek kecil dengan jarak dekat.

Ponsel juga menghadirkan baterai 5.000 mAh dan mendukung reverse charging, yang berarti pengguna dapat mengisi daya ponsel lain menggunakan realme C3. Untuk spesifikasi dan harga lengkap realme C3 akan diumumkan pada saat peluncuran ponsel.