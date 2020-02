JAKARTA- Pada 14 Februari 2020, Apple kembali membuka 5 Apple Store di Beijing. Sebelumnya, wabah virus korona yang melanda membuat Apple telah menutup seluruh tokonya di China. Apple Store di wilayah lain saat ini masih ditutup.

Dilansir dari laman Apple Insider, Sabtu (15/2/2020) meskipun sudah mulai buka, aktivitas Apple Store di Beijing belum berjalan normal seperti biasanya. Ada pembatasan jam operasi, sekitar setengah jam dari biasanya. Setiap toko sekarang buka mulai pukul 11:00-18:00 waktu setempat, sebelumnya toko buka dari jam 10: 00-22:00 waktu setempat.

Business attempts to normalize in #China despite #coronavirus. @Apple reopens its 5 Beijing stores today. Limited hours (11a-6p v. usual 10a-10p). One entrance only with temperature checks. $AAPL restricts # customers in stores. Busy but not thecrowds would see on #ValentinesDay. pic.twitter.com/FoKUrKKkc9— Eunice Yoon (@onlyyoontv) February 14, 2020