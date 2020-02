JAKARTA- Sony dikabarkan akan merilis PlayStation 5 pada akhir tahun ini. Meskipun belum resmi meluncur. Beberapa bocoran tentang perangkat sudah mulai bermunculan, termasuk game yang akan hadir di PS5.

Dilansir dari laman Tech Radar, Sabtu (15/2/2020) beberapa game yang dikabarkan akan hadir ke PS5 diantaranya yakni Outriders, The Lord of The Rings: Gollum, Godfall, Watch Dogs: Legion, Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine, Cyberpuck 2077, Death Stranding, Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part 2, Starfield, The Elder Scrolls 6, Grand Theft Auto 6, Final Fantasy Remake, Horizon Zero Dawn 2, God of War 2, Battlefield 2, dan Gran Turismo.

Masih belum diketahui pasti apakah semua judul tersebut dirilis dalam waktu dekat di PS5. Sebelumnya, Engadget melaporkan bahwa Sony berusaha menjaga biaya PS5.

Bloomberg mengungkap biaya untuk membangun mesin telah meningkat menjadi USD450 per unit, kenaikan besar dibanding USD380 pada PS4.

(ahl)