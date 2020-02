JAKARTA- Ungkapan duka cita atas meninggalnya Ashraf Sinclair membanjiri lini masa di Twitter. Bahkan Ashraf Sinclair menjadi trending topik di Twitter.

Beberapa dari warganet terkejut dengan berita tersebut, mereka juga memanjatkan doa. Selain warganet juga turut memberikan kalimat penguatan untuk sang istri, Bunga Citra Lestari (BCL).

Ashraf Sinclair meninggal dunia pagi ini, (18/2/2020) pukul 04.00 WIB. Ia sempat dilarikan ke Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre (RS MMC), Kuningan, Jakarta, namun tidak tertolong. Pria berusia 40 tahun itu meninggal akibat serangan jantung.

Shocked to hear Ashraf Sinclair died of heart attack.



Pernah ketemu beberapa kali untuk pengerjaan sebuah project, orangnya sangat-sangat fit, aktif yoga dan olahraga lain. May he rest in peace.— Handoko Tjung (@handokotjung) February 18, 2020