JAKARTA - Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sekarang ini. Sekira 3,8 miliar orang di dunia ini merupakan pengguna media sosial. Data tersebut dihimpun dari laporan digital 2020 We Are Social dan Hootsuite.

Dilansir dari laman We Are Social, Kamis (20/2/2020) GlobalWebIndex melaporkan bahwa pengguna media sosial rata-rata menghabiskan 2 jam 24 menit per hari. Meskipun demikian, rata-rata waktu tersebut berbeda di setiap negara.

Filipina menjadi negara nomor satu yang menghabiskan waktu rata-rata paling banyak di media sosial, yakni 3 jam 53 menit. Kemudian Kolombia dengan rata-rata waktu di media sosial 3 jam 45 menit. Brazil menjadi negara ketiga yang menghabiskan waktu paling banyak di media sosial dengan rata-rata waktu 3 jam 31 menit per hari.

Di posisi keempat dan kelima ada Nigeria dengan catatan rata-rata waktu 3 jam 30 menit per hari dan Indonesia dengan 3 jam 26 menit per hari.

