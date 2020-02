JAKARTA - Game PUBG kini mendukung fitur cross-play di konsol game. Ini menandakan gamer PUBG PlayStation 4 (PS4) bisa bermain bersama dengan teman yang menggunakan Xbox One.

Pembaruan terbaru untuk permainan ini menawarkan sejumlah perubahan, dikutip Pocket-lint. Gamer bisa bermain bersama teman secara online dan menemukannya melalui pencarian Xbox Live Gamer Tag atau PSN Name.

Pembaruan berlaku untuk pemilik konsol game. Sementara gamer PC tampaknya belum bisa berpartisipasi pada fitur cross-play tersebut.

Attention @xbox and @playstation players - #PUBG Update 6.2 is now available on test server. Check out what's new here: https://t.co/IHAZ2X8YGN pic.twitter.com/8HNxPTRSlC