JAKARTA - Google baru-baru ini meluncurkan Android 11 Developer Preview baru jelang event I/O 2020 di Mei. Pada event tersebut, Google diharapkan mengungkap lebih dalam tentang Android 11.

THE

TIME

IS

NOW



Registration just opened for #GoogleIO.



Go here to enter this year’s ticket drawing 👉 https://t.co/TrGEP4AXEs pic.twitter.com/w2Syn50wwU— Google Developers (@googledevs) February 20, 2020