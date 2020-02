JAKARTA- Hujan telah mengguyur sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya sejak tadi malam hingga pagi tadi, Selasa (25/2/2020). Akibatnya beberapa titik terendam banjir.

Informasi terkait titik banjir di Jakarta dan sekitarnya bisa dipantau melalui Twitter. Beberapa akun resmi pun memberikan informasi tentang wilayah yang terendam banjir dan adanya pengalihan lalu lintas di sejumlah titik. Bahkan ada beberapa ruas jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan bermotor.

Beberapa akun tersebut yakni @TMCPoldaMetro, @InfoJakarta, dan @BPBDJakarta. Informasi dari beberapa akun tersebut dapat membantu beberapa orang yang akan berpergian sehingga bisa menghindari wilayah yang terendam banjir.

19 thn di jkt ini banjir paling parah yang pernah gue alamin and the scary thing is untill now the rain hasnt stoped yet :( #banjir pic.twitter.com/MbTvgVljQf— dhil (@malahayatea) February 22, 2020