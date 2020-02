JAKARTA - Event pameran video game, Game Developer Conference (GDC) 2020 terancam oleh virus korona. Ajang yang digelar di San Francisco tersebut dijadwalkan digelar pada 16-29 Maret 2020 dan diharapkan mampu menarik puluhan ribu pengembang game dari seluruh dunia, termasuk Asia.

Dilansir dari laman Washington Post, Rabu (26/2/2020) sayangnya wabah virus korona membuat Pemerintah menerapkan pembatasan perjalanan. Belum lagi beberapa perusahaan memilih untuk mundur dari ajang tersebut.

Beberapa di antaranya yakni Sony, Facebook, Electronic Arts (EA), Kojima Productions, dan Kowloon Nights. Sony menjadi perusahaan yang pertama yang menarik diri dari ajang tersebut. Hal tersebut cukup disayangkan, pasalnya Sony memiliki banyak hal untuk dipamerkan tahun ini, termasuk game eksklusif seperti "The Last of Us 2" dan "Final Fantasy VII Remake," bersama dengan PlayStation 5 yang direncanakan.

"Kami merasa ini adalah pilihan terbaik karena situasi yang terkait dengan virus dan pembatasan perjalanan global berubah setiap hari," kata Sony.

(amr)