JAKARTA - Virus Korona COVID-19 ikut memberikan dampak pada ajang pameran game yang digelar tahun ini. Beberapa perusahaan besar menarik diri dari acara-acara pameran untuk melindungi karyawan dari virus yang telah menjangkit lebih dari 80 ribu orang tersebut.

Berikut tiga pameran game yang terancam virus korona:

1. Taipei Game Show

Taipei Game Show 2020 dijadwalkan digelar pada 6-9 Februari 2020. Namun sayangnya, pihak penyelenggara mengungkapkan bahwa acara ditunda hingga tanggal yang belum ditentukan.

2. PAX East

PAX East akan digelar pada 27 Februari hingga 1 Maret 2020 di Boston, Amerika. Pada 19 Februari 2020, Sony mengumumkan bahwa tidak akan menghadiri PAX East, termasuk membatalkan penandatanganan The Last of Us Part 2 yang pertama kali dilakukan publik.

Lalu, Capcom membatalkan keterlibatan pengembang dalam acara Monster Hunter Festa, yang akan berlangsung selama PAX East. Acara itu sendiri masih akan berlangsung.

3. Game Developer Conference

Game Developer Conference (GDC) 2020 akan digelar pada 16-20 Maret 2020. Sayangnya beberapa perusahaan telah memilih untuk mundur dari acara tersebut seperti Facebook, Electronic Arts (EA), Sony, dan Kojima Productions. Masih belum diketahui nasib acara ini apakah akan ditunda atau tetap digelar.

