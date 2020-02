JAKARTA - Sony menjadi perusahaan pertama yang mengumumkan ketidahadirannya dalam acara Game Developer Conference 2020. Acara tersebut dijadwalkan digelar pada 16-29 Maret di San Francisco.

Dilansir dari laman Washington Post, Rabu (26/2/2020) ketidakhadiran pada event GDC 2020 membuat perusahaan asal Jepang tersebut batal mengumumkan beberapa game terbarunya dan bocoran tentang PlayStation 5 yang kabarnya akan dirilis akhir tahun.

Game-game tersebut di antaranya yakni "The Last of Us 2" dan "Final Fantasy VII Remake”. Sony mengungkapkan bahwa ketidakhadirannya dalam acara tersebut merupakan pilihan terbaik di tengah wabah virus korona COVID-19 yang melanda.

"Kami telah membuat keputusan sulit untuk membatalkan partisipasi kami di Game Developers Conference karena meningkat. Kami kecewa membatalkan partisipasi kami, tetapi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja global kami adalah perhatian utama kami. Kami berharap dapat berpartisipasi dalam GDC di masa mendatang," kata pihak Sony.

(amr)